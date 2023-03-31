***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 19:03
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların, hedeflerin ve uygulama planlarının oluşturulması, politikaların yürütülmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmasına karar vermiştir. Komite CEO (Başkan) ve üst düzey yöneticiler ile 10 üyeden oluşmaktadır ve Yönetim Kurulu'na raporlayacaktır. Ayrıca Şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonu ve odak alanlarını içeren Sürdürülebilirlik Politikası da Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sürdürülebilirlik Politikası, Sürdürülebilirlik Komitesi çalışma esasları Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmıştır. (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130610
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0521
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.219,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.219,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1806
|19,1853
|% 0,09
|
|Euro
|20,8429
|20,8745
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,6145
|23,7329
|% -0,27
|
|Frank
|20,8948
|21,0207
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.229
|8.328
|10,00
|
|Yarım
|4.034
|4.075
|5,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,87
|14,89
|0,15
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|1,17
|