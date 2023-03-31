***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların, hedeflerin ve uygulama planlarının oluşturulması, politikaların yürütülmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmasına karar vermiştir. Komite CEO (Başkan) ve üst düzey yöneticiler ile 10 üyeden oluşmaktadır ve Yönetim Kurulu'na raporlayacaktır. Ayrıca Şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonu ve odak alanlarını içeren Sürdürülebilirlik Politikası da Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sürdürülebilirlik Politikası, Sürdürülebilirlik Komitesi çalışma esasları Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanmıştır. (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130610BIST