***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Telekom Grubu'nun stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak ve finansal değer yaratmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı yakın gelecekte hızlandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde 317,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis etmiş olup, sürecin devamında teknik detaylara ilişkin görüş verileceğini bildirmiştir. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık %50'sine tekabül etmektedir. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz diğer kapasite başvuruları da bulunmakta olup, bunlara ilişkin değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bu gelişmenin şirketimizin çevrenin korunmasına katkı, enerji verimliliği yaratma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma alanlarında potansiyelini güçlendiren bir dönüm noktası teşkil ettiğini düşünüyor, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz girişimler ile Türk Telekom Grubu sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme yönünde önemli ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz. GES yatırımlarının T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanacak araziler üzerinde Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147071BIST