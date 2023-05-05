Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.05.2023 08:58
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türk Telekom Grubu'nun stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak ve finansal değer yaratmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı yakın gelecekte hızlandırmayı hedefliyoruz.    Bu kapsamda Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde 317,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis etmiş olup, sürecin devamında teknik detaylara ilişkin görüş verileceğini bildirmiştir. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık %50'sine tekabül etmektedir. Bunun yanı sıra yapmış olduğumuz diğer kapasite başvuruları da bulunmakta olup, bunlara ilişkin değerlendirme süreçleri devam etmektedir.    Bu gelişmenin şirketimizin çevrenin korunmasına katkı, enerji verimliliği yaratma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma alanlarında potansiyelini güçlendiren bir dönüm noktası teşkil ettiğini düşünüyor, önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz girişimler ile Türk Telekom Grubu sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme yönünde önemli ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz.    GES yatırımlarının T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanacak araziler üzerinde Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147071


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:074.423
Değişim :  -1,37% |  -61,48
Açılış :  4.481  
Önceki Kapanış :  4.484  
En Yüksek
4.496 En Düşük
4.415
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 4,40 2.861.932 % 10,00  
ATSYH 86,05 673.599 % 9,97  
DAGHL 11,06 11.194.855 % 9,94  
AVHOL 23,70 152.365.839 % 9,93  
CANTE 18,11 62.761.557 % 9,73  
daha fazla
12:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4976 19,5030 % 0,18  
Euro 21,5097 21,5284 % 0,30  
Sterlin 24,5072 24,6301 % 0,32  
Frank 21,7736 21,9047 % -0,64  
Riyal 5,1847 5,2107 % 0,07  
daha fazla
12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.040 2.040 -10,06  
Altın Gr. 1.279 1.279 -6,14  
Cumhuriyet 9.141 9.279 -52,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.495 4.573 -56,00  
Çeyrek 2.227 2.273 -35,00  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 -0,13  
Gümüş Gr. 16,22 16,25 -0,08  
B. Petrol 73,70 73,70 1,20  
Seans Raporu 12:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru