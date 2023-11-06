***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 18:27
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 3.Çeyrek konsolide finansal ve operasyonel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı sonuç açıklama bülteni ekte yer almaktadır. Daha detaylı bilgi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz Yatırımcı İlişkileri websitesinde (www.ttyatirimciiliskileri.com.tr) 07.11.2023 tarihinde yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214609
BIST
'
18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.805,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.805,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4237
|28,4750
|% 0,12
|
|Euro
|30,4851
|30,5073
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,9993
|35,1749
|% 0,01
|
|Frank
|31,5033
|31,6931
|% -0,02
|
|Riyal
|7,5606
|7,5985
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|907,25
|908,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.106,10
|1.110,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.974,38
|1.974,68
|% 0,66
|