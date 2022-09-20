***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AAA (tr) KISA VADELİ: J1+ (tr) GÖRÜNÜM: Stabil 19.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1111 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, halka arz edilmeksizin 178 gün vadeli, 400 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosu ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 20.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064336BIST