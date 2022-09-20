***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2022 20:17
1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AAA (tr) KISA VADELİ: J1+ (tr) GÖRÜNÜM: Stabil 19.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1111 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, halka arz edilmeksizin 178 gün vadeli, 400 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosu ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 20.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064336
BIST
18:053.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 77,96
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
18:0518,3114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
18:0518,2702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
18:05980,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,95
|Açılış
|: 980,02
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
977,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|2,75
|94.617.614
|% 10,00
|
|AYEN
|26,18
|202.771.206
|% 10,00
|
|ISKUR
|770.000,00
|770.000
|% 10,00
|
|ATSYH
|138,70
|19.782.975
|% 9,99
|
|BRYAT
|641,80
|173.426.984
|% 9,99
|
|TSKB
|3,97
|25.486.312
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.767.070
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|5.284.481
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.959.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|THYAO
|72,45
|4.834.625.842
|% 5,38
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|GARAN
|20,14
|4.539.627.016
|% 2,70
|
|VAKBN
|8,43
|7.234.763.456
|% -9,94
|
|EKGYO
|4,01
|2.587.255.683
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,29
|4.723.527.136
|% 5,07
|
|HALKB
|8,41
|4.643.053.782
|% -6,03
|
|YKBNK
|7,16
|3.551.645.042
|% 6,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3015
|18,3118
|% 0,10
|
|Euro
|18,2617
|18,2819
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,7385
|20,8425
|% -0,40
|
|Frank
|18,9132
|19,0271
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8524
|4,8768
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,95
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-5,44
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.657
|6.766
|-23,00
|
|Yarım
|3.244
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.648
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,20
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,59
|90,59
|-1,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BOBET
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 313, 066 adet işlem
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17:57TCELL
Yüzde 4.13 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 455, 379 adet işlem
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17:56YATAS
Yüzde 7.76 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 484, 542 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 98 artarak (% 1.89 ) 3, 506
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse VAKBN, HALKB, ISCTR