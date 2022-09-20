***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









19.12.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,1164Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,7500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,4296Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTTLKA2222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.12.2022 16.12.2022 19.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.12.2022 16.12.2022 19.12.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AAA (Trk) KISA VADELİ: J1+ (tr) GÖRÜNÜM: Stabil 19.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1111 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, halka arz edilmeksizin 90 gün vadeli, 101,6 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosu ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 20.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064337BIST