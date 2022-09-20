***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2022 20:17
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Planlanan Maksimum Nomina
11:003.228
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -49,82
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.228
11:0018,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:0018,1689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0854
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:00984,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,04
|Açılış
|: 983,85
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:58
|CRDFA
|3,38
|26.162.832
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ZOREN
|3,91
|396.674.898
|% 8,61
|
|ULUUN
|23,40
|172.303.178
|% 7,93
|
|ELITE
|24,98
|32.157.952
|% 7,86
|
|ISGYO
|12,47
|5.915.643
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.286.625
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.044.035
|% -9,82
|
|DOGUB
|6,61
|370.662
|% -8,19
|
|THYAO
|69,45
|1.608.347.249
|% -4,14
|
|VAKBN
|8,25
|919.933.929
|% -2,14
|
|HALKB
|8,36
|822.516.394
|% -0,59
|
|SASA
|57,30
|675.125.269
|% -2,22
|
|ISCTR
|8,10
|649.148.363
|% -2,29
|
|EKGYO
|3,88
|433.858.302
|% -3,24
|
|VAKBN
|8,25
|919.933.929
|% -2,14
|
|ZOREN
|3,91
|396.674.898
|% 8,61
|
|HALKB
|8,36
|822.516.394
|% -0,59
|
|YKBNK
|7,12
|613.558.570
|% -0,56
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3114
|18,3151
|% -0,02
|
|Euro
|18,1609
|18,1729
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,7109
|20,8148
|% -0,30
|
|Frank
|18,8514
|18,9649
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8548
|4,8792
|% 0,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|6,01
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,23
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.697
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,82
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:12ORCAY
Yüzde -74.16 oranında düşüşle 6.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 854 adet işlem
-
11:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 11 kaybederek (% -1.01 ) 3, 527
-
11:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, VAKBN
-
11:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, VAKBN, HALKB
-
11:11XU100
Endeks 3, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 13, 943.00 milyon TL de