***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.09.2022 20:17
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFTTLK92215 ISIN Kodlu TL Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,6575
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,87371
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTTLK92215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 21.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 27 33.287.500 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.09.2022 19.09.2022 20.09.2022 500.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AAA (Trk) KISA VADELİ: A-1+ (Trk) GÖRÜNÜM: Stabil 10.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFTTLK92215 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 20.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064335
BIST