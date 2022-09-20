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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.09.2022 20:18
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,1164
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,7500
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,4296
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTTLKA2222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.12.2022 16.12.2022 19.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.12.2022 16.12.2022 19.12.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AAA (Trk) KISA VADELİ: J1+ (tr) GÖRÜNÜM: Stabil 19.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1111 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, halka arz edilmeksizin 90 gün vadeli, 101,6 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosu ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 20.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064337


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Tam 6.639 6.744 -31,00  
Yarım 3.235 3.295 -4,00  
Çeyrek 1.622 1.648 -3,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,49 0,20  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,12  
B. Petrol 90,48 90,48 -0,14  
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