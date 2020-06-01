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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2020 22:54
GÜNCEL HABERLER



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FATİH SAYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 0 C Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
EYÜP ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 21.12.2018 İcrada Görevli Değil TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TTNET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üye, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Ücret Komitesi
YİĞİT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/358251 Değerlendirildi Hayır Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
CAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2020 İcrada Görevli Değil 0 A Bağımsız Üye Değil
SELİM DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2018 İcrada Görevli Değil 02.03.2012 - 02.02.2015: İnnova Bilişim Çözümleri A.Ş. İnceleme Kurulu Üyesi T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/708083 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi,
NUREDDİN NEBATİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/728732 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı,
MUAMMER CÜNEYT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.12.2018 İcrada Görevli Değil TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TTNET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Turk Telekom International Group Yönetim Kurulu Başkanı T. Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bank S.A. (Romanya) Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Bank S.A. (Romanya) Denetim Komitesi Başkanı, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Denetim Komitesi Başkanı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Denetim Komitesi Başkanı, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Doğal Hayatı Koruma (WWF Türkiye) Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi
ACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Türk Eğitim Derneği (TED) Danışma Kurulu Üyesi, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
ERTUĞRUL ALTIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.03.2019 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Danışmanı, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848388


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Gümüş.Ons 18,28 18,32 0,00  
Gümüş Gr. 4,00 4,01 -0,00  
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