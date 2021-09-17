***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖMER FATİH SAYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Hayır 0 C Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme KomitesiEYÜP ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 21.12.2018 İcrada Görevli Değil TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TTNET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye Akbank T.A.Ş. Denetim Komitesi Başkanı Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Ücret KomitesiYİĞİT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2014 İcrada Görevli Değil T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/358251 Değerlendirildi Hayır Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi BaşkanıCAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2020 İcrada Görevli Değil Sebıt Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. LYY Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi T. İş Bankası Başkent Kurumsal Şube Müdürü T. İş Bankası'na ait iştirak şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0 A Bağımsız Üye DeğilSELİM DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/708083 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi,NUREDDİN NEBATİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/728732 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı,AVNİ AYDIN DÜREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.09.2021 İcrada Görevli Değil Garanti BBVA Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret KomitesiACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. - Danışman, TKYD - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi, TÜYİD - Yatırımcı İlişkileri Derneği Üyesi, YYKD - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Üyesi, Türk Eğitim Derneği (TED) Danışma Kurulu Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi,TED İstanbul Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme KomitesiENVER İSKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2021 İcrada Görevli Değil TTNET Yönetim Kurulu Üyeliği 0 A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964376BIST