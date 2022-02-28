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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.02.2022 23:04
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FATİH SAYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Hayır 0 C Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
EYÜP ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 21.12.2018 İcrada Görevli Değil TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TTNET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akbank T.A.Ş. İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye Akbank T.A.Ş. Denetim Komitesi Başkanı, LYY Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Ücret Komitesi
YİĞİT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2014 İcrada Görevli Değil T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/358251 Değerlendirildi Hayır Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
CAN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.06.2020 İcrada Görevli Değil Sebıt Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Innova Bilişim Çözümleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TT Net A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, LYY Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil
SELİM DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/708083 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi,
NUREDDİN NEBATİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/728732 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı,
AVNİ AYDIN DÜREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.09.2021 İcrada Görevli Değil TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TTNET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi · Türk Telekom International Group Yönetim Kurulu Başkanı T. Garanti Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garantibank International N.V. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, LYY Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi
ACLAN ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.03.2019 İcrada Görevli Değil Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Qua Granit A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, LYY Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş., Danışman Forum, İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, TKYD - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Danışma Kurulu Üyesi, TÜYİD - Yatırımcı İlişkileri Derneği Danışma Kurulu Üyesi, YKKD - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Türk Eğitim Derneği (TED) Danışma Kurulu Üyesi, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, Finans Kulüp, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 A Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
ENVER İSKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2021 İcrada Görevli Değil TTNET Yönetim Kurulu Başkanı 0 A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005559


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