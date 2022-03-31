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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2022 20:52
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FATİH SAYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Hayır 0 C Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme Komitesi
MAHMUT GÜRCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 31.03.2022 İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Değil
YİĞİT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2014 İcrada Görevli Değil T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/358251 Değerlendirildi Hayır Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
CENGİZ YAVİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2022 İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Değil
SELİM DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/708083 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi,
ENVER İSKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2021 İcrada Görevli Değil TTNET Yönetim Kurulu Başkanı 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014683 Değerlendirildi
ÜMÜT ÖNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (TTNET) A Bağımsız Üye Değil
SALİM ARDA ERMUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2022 İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Değil
METİN İLHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2022 İcrada Görevli Değil A Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014803


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