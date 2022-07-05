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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.07.2022 18:30
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FATİH SAYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı 0 C Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
MAHMUT GÜRCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 31.03.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, AK Parti Genel Merkez, Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü, İstanbul Ticaret Odası Üyesi, İstanbul Sanayi Odası Üyesi, MÜSİAD Üyesi, İlim Yayma Cemiyeti Üyesi, Ensar Vakfı Üyesi, BBSK Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
YİĞİT BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.05.2014 İcrada Görevli Değil T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Evet 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/358251 Değerlendirildi Hayır Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı
CENGİZ YAVİLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı 0 A Bağımsız Üye Değil
SELİM DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.09.2018 İcrada Görevli Değil T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hayır 0 B Bağımsız Üye https://www. kap.org.tr/tr/ Bildirim/708083 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
ENVER İSKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 31.03.2021 İcrada Görevli Değil TTNET Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı 0 B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014683 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÜMÜT ÖNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli HALEN - Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür/CEO, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür/CEO, TTNET A.Ş. Genel Müdür/CEO, Türk Telekomünikasyon A.Ş.Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TTNET A.Ş. Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Assistt Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Argela Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TT Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TT Destek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, CETEL Telekom İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ESKİ, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satış Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Satış Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, TTNET A.Ş. Satış Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Sebit Eğitim Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), 11818 Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TİAK A.Ş. (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanı, m-TOD (Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, RVD (Rekam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Üyesi, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Amerika İş Konseyi Üyesi, TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) Üyesi, Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi A Bağımsız Üye Değil
SALİM ARDA ERMUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0 A Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
METİN İLHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Jurist Law Office Kurucu Ortağı 0 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMÜT ÖNAL Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Üst Düzey Yönetici HALEN - Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür/CEO, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür/CEO, TTNET A.Ş. Genel Müdür/CEO, Türk Telekomünikasyon A.Ş.Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TTNET A.Ş. Pazarlama Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Assistt Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Argela Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Net Ekran Televizyonculuk Ve Medya Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TT Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TT Destek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, CETEL Telekom İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ESKİ, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satış Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Satış Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, TTNET A.Ş. Satış Ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Sebit Eğitim Ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), 11818 Rehberlik Ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı TİAK A.Ş. (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) Yönetim Kurulu Başkanı, m-TOD (Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, RVD (Rekam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Üyesi, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Amerika İş Konseyi Üyesi, TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) Üyesi, Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi
KAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mühendis İstanbul Bölge Müdürü
İSMAİL BÜTÜN Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Türk Telekom International, Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ESER Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Kamu Satış Direktörü
ALİ GÜRSOY Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü
TAHSİN KAPLAN Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Avukat
YUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu Üyeliği
EMRE ŞEHSUVAROĞLU İç Denetim Başkanı Denetçi
MEHMET EMRE VURAL İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
YAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041819


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