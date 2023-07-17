***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMÜT ÖNAL Genel Müdür, CEO Üst Düzey Yönetici ? Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdür/CEO ? TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür/CEO ? TTNET A.Ş. Genel Müdür/CEO ? AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ? Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ? Net Ekran Televizyonculuk ve Medya Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? TT Destek Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? TT Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? Netsia Inc. USA Yönetim Kurulu Başkanı ? CETEL Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Eski: -Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (GMY), Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), TTNET A.Ş., Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten), Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? m-TOD (Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı ? RVD (Reklam Verenler Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ? YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Üyesi ? DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Amerika İş Konseyi Temsilci Üyesi ? TVYD (Televizyon Yayıncıları Derneği) Üyesi ? Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ? Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Bireysel ÜyeKAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür YardımcısıMEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mühendis İstanbul Bölge MüdürüİSMAİL BÜTÜN Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Türk Telekom International, Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMUSTAFA ESER Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Kamu Satış DirektörüALİ GÜRSOY Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Kurumsal Risk Yönetimi DirektörüTAHSİN KAPLAN Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı AvukatYUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu ÜyeliğiZEYNEP ÖZDEN Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Pazarlama Zekası ve Müşteri Deneyimi DirektörüMEHMET EMRE VURAL İnsan Kaynakları Genel Müdür YardımcısıYAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172776BIST