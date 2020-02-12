***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.02.2020 19:22
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2020
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 1.31.12.2019 tarihinde sona eren döneme ait Konsolide Finansal Tablolar'ın tarafımızca incelendiğini, 2.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar'ın önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818690
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,00
|Açılış
|: 305,47
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,72
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8309
|7,8701
|% 0,73
|
|Frank
|6,1702
|6,2074
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6100
|1,6181
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|0,08
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|56,00
|56,00
|1,99
|
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