***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.04.2022 18:22
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2022
Karar Sayısı
38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 1.31.03.2022 tarihinde sona eren döneme ait Konsolide Finansal Tablolar'ın ve Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, 2.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar'ın ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3.İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar'ın konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024405
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0327
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
18:0515,5782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0483
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
18:05899,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,93
|Açılış
|: 899,85
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7626
|14,7734
|% -0,24
|
|Euro
|15,5422
|15,5664
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,3500
|18,4421
|% -0,92
|
|Frank
|15,1288
|15,2200
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9239
|3,9436
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|9,95
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,84
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
-
17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem