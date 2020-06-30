***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.06.2020 18:35
***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında görev yapan, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Sabriye Gözde Çullas, Şirketimizdeki tüm görevlerinden ayrılma kararı almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853563
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05393,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,44
|Açılış
|: 393,16
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4450
|8,4874
|% 0,46
|
|Frank
|7,2095
|7,2530
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|10,91
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.564
|12,90
|
|Tam
|2.617
|2.631
|13,20
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|6,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,08
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
|
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