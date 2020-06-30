***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında görev yapan, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Sabriye Gözde Çullas, Şirketimizdeki tüm görevlerinden ayrılma kararı almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853563BIST