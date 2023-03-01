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***TTKOM* *YKYAT* *OSMEN* *KNTFA* *HLVKS* *TCRYT* *ERCB* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

01.03.2023 17:46
***TTKOM* *YKYAT* *OSMEN* *KNTFA* *HLVKS* *TCRYT* *ERCB* *DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının /


***TTKOM******YKYAT******OSMEN******KNTFA******HLVKS******TCRYT******ERCB******DEVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, OSMEN, ERCB, HLVKS, YKYAT, TTKOM, DEVA, KNTFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD82348 100.000.000 01.03.2023 23.08.2023 03.03.2023
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK52327 80.000.000 01.03.2023 31.05.2023 03.03.2023
- Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ERCB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERCY52322 125.000.000 01.03.2023 30.05.2023 03.03.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52366 205.000.000 01.03.2023 31.05.2023 03.03.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM62315 492.880.000 01.03.2023 07.06.2023 03.03.2023
- Türk Telekomünikasyon A.Ş. TTKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTTLK82315 900.000.000 01.03.2023 21.08.2023 03.03.2023
- Deva Holding A.Ş. DEVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVA22416 270.000.000 01.03.2023 28.02.2024 03.03.2023
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF62312 29.000.000 24.02.2023 01.06.2023 03.03.2023


İlgili Şirketler [TCRYT, OSMEN, ERCB, HLVKS, YKYAT, TTKOM, DEVA, KNTFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118352


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EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
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PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
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