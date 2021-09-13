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***TTKOM* *ZORLF* *SKBNK* *VAKFA* *OYYAT* *INFO* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

13.09.2021 17:18



***TTKOM******ZORLF******SKBNK******VAKFA******OYYAT******INFO******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler INFO, OYYAT, SKBNK, TTKOM, VAKBN, VAKFA, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92110 FİNANSMAN BONOSU 13/09/2021 İtfa
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMD92110 FİNANSMAN BONOSU 13/09/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBVT TRPSKBK92117 VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 13/09/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBVT TRPSKBK92117 VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 13/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
SUVLA ŞARAPLARI TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUVLA TRSSUVL72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/09/2021 Taksitli İtfa
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTKOM TRSTTLK12216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRSVKFB92719 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 13/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS92117 FİNANSMAN BONOSU 13/09/2021 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2111 FİNANSMAN BONOSU 13/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963470


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BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
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