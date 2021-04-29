***TTP* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.04.2021 12:53
***TTP******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5647 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon 'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932238
BIST
13:451.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
13:458,2037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
13:459,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0088
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
13:45467,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 467,10
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:45
|CMBTN
|259,60
|10.935.088
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|30.819.598
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|39.446.494
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.024.097
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.724.327
|% 9,85
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.622.182
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.114.763
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,25
|667.233.596
|% 1,83
|
|EREGL
|19,15
|416.617.536
|% 1,11
|
|SASA
|36,96
|327.192.838
|% 1,54
|
|PETKM
|6,57
|325.386.001
|% 0,77
|
|AKBNK
|4,92
|277.177.383
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,11
|210.907.514
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|667.233.596
|% 1,83
|
|AKBNK
|4,92
|277.177.383
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,10
|58.560.620
|% 2,80
|
|PETKM
|6,57
|325.386.001
|% 0,77
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1980
|8,2037
|% 0,18
|
|Euro
|9,9531
|9,9581
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,3727
|11,4297
|% -0,11
|
|Frank
|8,9658
|9,0198
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1767
|2,1876
|% -0,03
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,12
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|14,00
|
|Tam
|3.066
|3.145
|14,87
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|7,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|0,93
|