***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.03.2020 09:04
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TTRAK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,8737469 TL Teorik Fiyat: 39,826 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830924
BIST
11:4087.538
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 2.343,08
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
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88.093
En Düşük
86.941
11:406,4948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0495
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
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6,5489
En Düşük
6,4561
11:407,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 7,0090
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|Önceki Kapanış
|: 7,0620
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7,0307
En Düşük
6,9588
11:40314,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 4,90
|Açılış
|: 314,87
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.676.403
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|608.810
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|QNBFB
|36,84
|1.004.904
|% 9,97
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|IHGZT
|3,33
|3.774
|% -6,46
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|IZMDC
|7,60
|53.091
|% -4,88
|
|GARAN
|7,74
|273.989.752
|% 2,11
|
|ASELS
|21,68
|172.477.144
|% 2,75
|
|THYAO
|8,13
|161.283.973
|% 2,39
|
|TSPOR
|2,17
|120.566.254
|% -0,91
|
|ISFIN
|3,07
|99.256.444
|% 7,34
|
|ODAS
|1,25
|76.791.088
|% 5,93
|
|TSPOR
|2,17
|120.566.254
|% -0,91
|
|YKBNK
|1,95
|88.663.114
|% 2,63
|
|GARAN
|7,74
|273.989.752
|% 2,11
|
|ISFIN
|3,07
|99.256.444
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6686
|7,7071
|% 2,33
|
|Frank
|6,6089
|6,6488
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7208
|1,7294
|% -0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.509
|36,81
|
|Altın Gr.
|315
|316
|5,52
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,84
|12,89
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,71
|0,16
|
|B. Petrol
|30,39
|30,39
|1,92
|