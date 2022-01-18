***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:10
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994912
BIST
16:562.052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -33,73
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.044
16:5613,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1506
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:5615,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1364
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:56793,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,73
|Açılış
|: 793,84
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:56
|IZTAR
|23,10
|56.214.574
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KRSTL
|5,25
|81.023.808
|% 9,83
|
|TETMT
|472,00
|60.763.720
|% 9,82
|
|KUTPO
|100,80
|123.052.225
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.175.000
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,01
|3.083.304.296
|% 0,17
|
|THYAO
|27,54
|2.838.770.662
|% -2,62
|
|KRDMD
|12,35
|2.570.505.628
|% -3,21
|
|YKBNK
|4,08
|2.118.195.176
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,83
|1.587.168.567
|% 1,03
|
|YKBNK
|4,08
|2.118.195.176
|% 1,24
|
|GARAN
|12,01
|3.083.304.296
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,47
|550.105.549
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,83
|1.587.168.567
|% 1,03
|
|KRDMD
|12,35
|2.570.505.628
|% -3,21
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5825
|13,5881
|% 1,12
|
|Euro
|15,4541
|15,4706
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,4059
|18,4982
|% 0,70
|
|Frank
|14,7746
|14,8636
|% 0,94
|
|Riyal
|3,6087
|3,6268
|% 1,08
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,20
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,07
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|42,98
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|20,79
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,21
|0,25
|
|B. Petrol
|87,70
|87,70
|1,22
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Seans Raporu
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