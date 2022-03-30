***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2022 10:01
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013922
BIST
11:242.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 18,65
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.230
En Düşük
2.213
11:2414,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0902
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6629
En Düşük
14,5332
11:2416,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1601
|Açılış
|: 16,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3462
En Düşük
16,1459
11:24905,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,92
|Açılış
|: 905,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULUSE
|103,00
|9.762.388
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,42
|215.854.686
|% 9,62
|
|PRZMA
|3,85
|1.111.036
|% 6,65
|
|GZNMI
|43,36
|67.952.981
|% 6,43
|
|KLNMA
|15,19
|216.245
|% 5,49
|
|CEOEM
|14,34
|17.857.959
|% -9,98
|
|PKENT
|217,00
|15.128.781
|% -7,62
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|KAREL
|12,98
|63.365.261
|% -6,89
|
|KAPLM
|60,85
|4.635.721
|% -5,22
|
|THYAO
|31,34
|1.683.766.682
|% -0,95
|
|ASELS
|24,46
|974.409.467
|% 2,26
|
|GARAN
|12,19
|929.372.815
|% 0,66
|
|SISE
|15,24
|753.440.266
|% 0,93
|
|PETKM
|9,09
|591.141.352
|% 0,22
|
|YKBNK
|4,07
|427.782.663
|% 1,75
|
|ODAS
|1,66
|156.561.544
|% 1,22
|
|TSKB
|1,48
|113.059.222
|% 3,50
|
|GARAN
|12,19
|929.372.815
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,42
|215.854.686
|% 9,62
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6570
|14,6629
|% 0,62
|
|Euro
|16,3307
|16,3454
|% 0,99
|
|Sterlin
|19,1903
|19,2865
|% 0,88
|
|Frank
|15,7410
|15,8359
|% 0,97
|
|Riyal
|3,8950
|3,9145
|% 0,60
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|3,18
|
|Altın Gr.
|905
|905
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.954
|6.044
|-162,00
|
|Tam
|5.924
|6.074
|-163,73
|
|Yarım
|2.863
|2.938
|-79,20
|
|Çeyrek
|1.436
|1.469
|-39,61
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,49
|
Seans Raporu
11:24
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11:39ALBRK
Yüzde 5.23 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 964, 679 adet işlem
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11:37ISYAT
Yüzde 4.53 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 605, 870 adet işlem
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11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 81 artarak (% 0.89 ) 2, 468
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11:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
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11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN