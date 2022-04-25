***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 13:33
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.03.2022
Tescil Tarihi
21.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.04.2022 - 10566
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir ve 25.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023445
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0481
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05906,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,56
|Açılış
|: 906,49
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|5.670.611
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.570.482
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|31.234.726
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.905.253
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.345.816
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.603.637
|% -9,87
|
|GSDDE
|4,01
|49.486.968
|% -9,07
|
|THYAO
|39,06
|7.180.347.492
|% -1,36
|
|KRDMD
|14,65
|3.176.797.697
|% -2,72
|
|GARAN
|14,97
|2.203.888.463
|% 0,00
|
|SISE
|17,60
|2.135.723.742
|% -1,84
|
|EREGL
|33,12
|2.000.811.636
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,60
|1.454.675.094
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.998.007.286
|% -3,51
|
|ODAS
|2,37
|860.282.038
|% -4,44
|
|TSKB
|1,90
|426.470.574
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,65
|3.176.797.697
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7952
|14,8004
|% 0,22
|
|Euro
|15,7685
|15,7850
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,6387
|18,7322
|% -0,72
|
|Frank
|15,3645
|15,4571
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9335
|3,9532
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,30
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de