***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket içindeki yönetimsel yapının Şirket faaliyetlerinin işleyişi göz önünde bulundurularak değiştirilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004057BIST