***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722Transferler240.106.649 -240.106.649 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.261.688 -1.214.647 21.358.998 15.882.663 15.882.663Dönem Karı (Zararı)21.358.998 21.358.998 21.358.998Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.261.688 -1.214.647 -5.476.335 -5.476.335Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -40.938.770 -54.794.196 135.620.450 519.679.547 21.358.998 667.740.385 667.740.385Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-803.966 365.598 160.561.630 160.123.262 160.123.262Dönem Karı (Zararı)160.561.630 160.561.630 160.561.630Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-803.966 365.598 -438.368 -438.368Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -43.777.880 -46.654.042 145.353.605 521.839.858 160.561.630 824.137.527 824.137.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI392.023.311 434.143.505Dönem Karı (Zararı)160.561.630 21.358.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler163.435.567 174.317.519Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 67.232.629 63.611.117Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.911.442 -8.878.495Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 876.617 -654.865Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.931.608 1.637.400Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 3.103.217 -9.861.030Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.013.688 7.432.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 9.013.688 7.432.130Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17,18 35.631.735 83.490.099Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.749.676 -2.422.885Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler41.657.485 35.431.657Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-761.088 -4.346.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler71.322.679 247.205.930Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.479.250 -88.144.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.989.709 -41.082.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.489.541 -47.062.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.733 -3.695Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler74.998.375 259.387.306Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.708.534 -5.510.115Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.107.659 28.517.563İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.586.994 -4.532.703İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24.694.653 33.050.266Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.003.849 -7.143.795Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.901.115 4.733.298Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.508.586 -17.552.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.982.146 72.923.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)38.982.146 72.923.045Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları395.319.876 442.882.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.206.340 -6.854.240Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.090.225 -1.884.702YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.913.987 -69.076.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.189.376 6.849.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.259.186 -75.926.456Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri155.823 0Forçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.044.500.000 497.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 1.044.500.000 497.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.134.888.158 -357.123.996Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.134.888.158 -357.123.996Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.764.292 -6.413.067Ödenen Temettüler14 -100.000.000 0Ödenen Faiz-86.805.496 -138.804.807Alınan Faiz33.422.311 52.218.723YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)106.573.689 411.943.449Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.030.256 -1.039.536NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)107.603.945 410.903.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 745.445.410 408.307.825DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 853.049.355 819.211.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 856.925.144 746.806.508Ticari Alacaklar561.401.404 466.999.469İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,21 139.751.974 66.762.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 421.649.430 400.237.204Stoklar6 553.764.070 631.694.053Peşin Ödenmiş Giderler11 4.080.381 713.774Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 14.987.631 14.218.962Diğer Dönen Varlıklar10 36.416.280 75.398.426ARA TOPLAM2.027.574.910 1.935.831.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.027.574.910 1.935.831.192DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 908.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 908.760Diğer Alacaklar381.632 390.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar381.632 390.365Maddi Duran Varlıklar7 555.602.721 584.676.374Kullanım Hakkı Varlıkları8 25.592.895 25.878.400Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 300.036.903 295.718.210Peşin Ödenmiş Giderler11 3.385.412 1.043.485Ertelenmiş Vergi Varlığı19 69.020.166 71.324.643TOPLAM DURAN VARLIKLAR954.129.187 979.940.237TOPLAM VARLIKLAR2.981.704.097 2.915.771.429KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar70.014.583 17.729İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar70.014.583 17.729Banka Kredileri4 70.014.583 17.729Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları280.902.156 397.080.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.949.567 5.522.687Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.949.567 5.522.687İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları274.952.589 391.557.704Banka Kredileri4 270.676.228 388.047.179Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.276.361 3.510.525Ticari Borçlar631.951.702 608.844.043İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,21 50.888.115 52.475.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 581.063.587 556.368.934Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 32.877.392 28.873.543Diğer Borçlar26.211.768 13.310.653İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.211.768 13.310.653Devlet Teşvik ve Yardımları10 4.269.115 4.113.292Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 33.662.419 16.153.833Kısa Vadeli Karşılıklar30.224.079 26.644.850Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 6.483.565 1.688.128Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 23.740.514 24.956.722ARA TOPLAM1.110.113.214 1.095.038.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.110.113.214 1.095.038.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar981.783.871 999.411.407İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.128.597 13.647.550Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 10.128.597 13.647.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar971.655.274 985.763.857Banka Kredileri4 964.375.106 979.761.447Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.280.168 6.002.410Uzun Vadeli Karşılıklar65.669.485 57.307.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 43.989.286 39.946.649Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 21.680.199 17.360.774TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.047.453.356 1.056.718.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.157.566.570 2.151.757.164ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar824.137.527 764.014.265Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.777.880 -42.973.914Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.777.880 -42.973.914Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.777.880 -42.973.914Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-46.654.042 -47.019.640Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-46.654.042 -47.019.640Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-46.654.042 -47.019.640Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler145.353.605 135.620.450Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları521.839.858 519.679.547Net Dönem Karı veya Zararı160.561.630 111.893.466TOPLAM ÖZKAYNAKLAR824.137.527 764.014.265TOPLAM KAYNAKLAR2.981.704.097 2.915.771.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.178.599.530 1.739.811.538 987.998.308 921.847.163Satışların Maliyeti15 -1.799.070.032 -1.516.672.417 -809.908.979 -794.635.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)379.529.498 223.139.121 178.089.329 127.212.150BRÜT KAR (ZARAR)379.529.498 223.139.121 178.089.329 127.212.150Genel Yönetim Giderleri-57.638.809 -48.936.629 -29.031.820 -24.883.663Pazarlama Giderleri-87.754.059 -80.098.951 -36.792.283 -34.898.692Araştırma ve Geliştirme Giderleri-22.948.810 -14.802.437 -11.496.759 -7.146.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 193.850.117 196.430.247 57.185.275 69.549.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -184.835.489 -155.785.978 -52.585.686 -68.752.343ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)220.202.448 119.945.373 105.368.056 61.079.994Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler761.088 4.346.104 150.881 773.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)220.963.536 124.291.477 105.518.937 61.853.452Finansman Gelirleri17 62.691.504 75.433.922 32.460.002 41.408.186Finansman Giderleri18 -119.343.734 -180.789.286 -55.654.495 -89.144.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)164.311.306 18.936.113 82.324.444 14.116.705Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.749.676 2.422.885 -5.757.230 -339.654Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.321.556 0 2.477.720 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -2.428.120 2.422.885 -8.234.950 -339.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)160.561.630 21.358.998 76.567.214 13.777.051DÖNEM KARI (ZARARI)160.561.630 21.358.998 76.567.214 13.777.051Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları160.561.630 21.358.998 76.567.214 13.777.051Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (Kr) 20 0,03010000 0,00400000 0,01440000 0,00260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-803.966 -4.261.688 -405.840 -2.914.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.030.726 -5.463.702 -520.308 -3.736.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler226.760 1.202.014 114.468 821.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 226.760 1.202.014 114.468 821.957Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar365.598 -1.214.647 1.052.900 213.126Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)468.715 -1.557.240 1.349.871 273.238Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-103.117 342.593 -296.971 -60.112Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -103.117 342.593 -296.971 -60.112DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-438.368 -5.476.335 647.060 -2.701.089TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.123.262 15.882.663 77.214.274 11.075.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları160.123.262 15.882.663 77.214.274 11.075.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862213BIST