***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
14.02.2022 21:18
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.458.665 4.167.794 776.443.043 777.152.172 777.152.172
Dönem Karı (Zararı)
776.443.043 776.443.043 776.443.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.458.665 4.167.794 709.129 709.129
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
74.631.552 701.811.491 -776.443.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.932.550 153.572.634 1.322.187.577 1.459.827.661 1.459.827.661
Dönem Karı (Zararı)
1.322.187.577 1.322.187.577 1.322.187.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.932.550 153.572.634 137.640.084 137.640.084
Kar Payları
-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
843.316.971 1.599.211.443
Dönem Karı (Zararı)
1.322.187.577 776.443.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
429.890.825 383.670.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
160.556.364 129.088.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.234.556 26.862.346
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 36.756 752.991
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -312.025 -774.117
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 46.509.825 26.883.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.093.709 11.393.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13.093.709 11.393.587
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -37.014.065 17.489.642
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-575.891 -653.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 188.045.473 97.267.613
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
61.684.763 103.769.728
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.134.084 -1.547.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-644.264.389 452.567.328
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-468.867.938 -342.664.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-435.066.880 -147.405.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.801.058 -195.259.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-574.562 8.730
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-868.184.738 -202.661.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.494.671 -1.385.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
931.298.632 847.650.788
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
100.716.440 27.754.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
830.582.192 819.896.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.706.752 16.084.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.357.534 15.850.839
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16.811.231 140.982.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-275.316.629 -21.297.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-275.316.629 -21.297.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.107.814.013 1.612.680.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -5.115.031 -2.561.708
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -259.382.011 -10.907.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-319.476.112 -125.416.337
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.781.594 4.112.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-322.891.883 -129.702.839
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10 634.177 174.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.078.247.103 -335.742.822
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 1.044.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 50.000.000 1.044.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-299.087.228 -1.218.448.256
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -299.087.228 -1.218.448.256
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.260.697 -17.304.614
Ödenen Temettüler
14 -850.000.000 -100.000.000
Ödenen Faiz
-121.108.669 -142.230.931
Alınan Faiz
165.209.491 97.740.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-554.406.244 1.138.052.284
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
238.142.513 -7.434.767
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.263.731 1.130.617.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.876.062.927 745.445.410
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.559.799.196 1.876.062.927
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.566.586.803 1.890.430.861
Ticari Alacaklar
1.264.477.581 795.646.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 23 635.170.444 200.103.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 629.307.137 595.542.835
Stoklar
6 1.739.360.491 870.863.728
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.657.912 893.204
Diğer Dönen Varlıklar
10 366.839.583 110.915.366
ARA TOPLAM
4.939.922.370 3.668.749.558
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.939.922.370 3.668.749.558
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
109.458 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 109.458
Diğer Alacaklar
956.197 381.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
956.197 381.635
Maddi Duran Varlıklar
7 629.264.236 554.083.801
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 23.215.525 25.528.912
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 438.576.994 336.745.515
Peşin Ödenmiş Giderler
11 44.979.811 2.249.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 33.622.002 4.156.834
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.170.724.223 923.256.003
TOPLAM VARLIKLAR
6.110.646.593 4.592.005.561
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.029.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.029.167
Banka Kredileri
4 0 70.029.167
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
579.577.767 182.448.514
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.085.198 11.260.714
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 8.085.198 11.260.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
571.492.569 171.187.800
Banka Kredileri
4 569.077.930 167.824.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.414.639 3.363.004
Ticari Borçlar
2.409.463.644 1.478.165.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 23 180.945.657 80.229.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.228.517.987 1.397.935.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 77.664.295 44.957.543
Diğer Borçlar
61.519.026 29.161.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
61.519.026 29.161.492
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 3.692.202 3.633.916
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 173.947.802 157.136.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 17.838 19.392.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.875.135 40.095.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.501.091 4.645.214
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 54.374.044 35.450.292
ARA TOPLAM
3.366.757.709 2.025.020.133
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.366.757.709 2.025.020.133
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
555.263.920 1.041.812.686
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.605.800 14.561.328
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 17.605.800 14.561.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
537.658.120 1.027.251.358
Banka Kredileri
4 537.231.153 1.026.898.224
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 426.967 353.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
137.630.866 84.006.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 76.294.116 50.255.628
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 61.336.750 33.750.677
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
692.894.786 1.125.818.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.059.652.495 3.150.839.124
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.050.994.098 1.441.166.437
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.365.129 -46.432.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.365.129 -46.432.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.365.129 -46.432.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
110.720.788 -42.851.846
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
110.720.788 -42.851.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
110.720.788 -42.851.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.969.138 145.353.605
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
474.667.368 521.839.858
Net Dönem Karı veya Zararı
1.322.187.577 776.443.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.050.994.098 1.441.166.437
TOPLAM KAYNAKLAR
6.110.646.593 4.592.005.561
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 11.644.197.445 6.243.308.297
Satışların Maliyeti
15 -9.511.285.881 -4.935.311.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.132.911.564 1.307.996.749
BRÜT KAR (ZARAR)
2.132.911.564 1.307.996.749
Genel Yönetim Giderleri
16 -191.813.873 -135.978.315
Pazarlama Giderleri
16 -316.661.914 -204.493.061
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -51.902.978 -39.482.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.132.298.876 375.061.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.291.514.344 -368.209.225
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.413.317.331 934.895.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.134.084 1.547.174
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.415.451.415 936.442.354
Finansman Gelirleri
19 545.799.348 200.138.332
Finansman Giderleri
20 -451.017.713 -262.870.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.510.233.050 873.710.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-188.045.473 -97.267.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -259.399.849 -30.299.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 71.354.376 -66.967.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.322.187.577 776.443.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.322.187.577 776.443.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.322.187.577 776.443.043
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (TL) 22 0,24770000 0,14550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.932.550 -3.458.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -19.915.687 -4.434.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.983.137 975.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 3.983.137 975.521
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
153.572.634 4.167.794
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
199.444.979 5.343.326
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-45.872.345 -1.175.532
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21 -45.872.345 -1.175.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.640.084 709.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.459.827.661 777.152.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.459.827.661 777.152.172
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001713
BIST