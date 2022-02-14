***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265Transferler9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.458.665 4.167.794 776.443.043 777.152.172 777.152.172Dönem Karı (Zararı)776.443.043 776.443.043 776.443.043Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.458.665 4.167.794 709.129 709.129Kar Payları-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437Transferler74.631.552 701.811.491 -776.443.043 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.932.550 153.572.634 1.322.187.577 1.459.827.661 1.459.827.661Dönem Karı (Zararı)1.322.187.577 1.322.187.577 1.322.187.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.932.550 153.572.634 137.640.084 137.640.084Kar Payları-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000Dönem Sonu Bakiyeler53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI843.316.971 1.599.211.443Dönem Karı (Zararı)1.322.187.577 776.443.043Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler429.890.825 383.670.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler160.556.364 129.088.130Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler46.234.556 26.862.346Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 36.756 752.991Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -312.025 -774.117Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 46.509.825 26.883.472Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.093.709 11.393.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 13.093.709 11.393.587Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 -37.014.065 17.489.642Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-575.891 -653.689Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 188.045.473 97.267.613Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler61.684.763 103.769.728Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.134.084 -1.547.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-644.264.389 452.567.328Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-468.867.938 -342.664.710İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-435.066.880 -147.405.390İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.801.058 -195.259.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-574.562 8.730Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-868.184.738 -202.661.286Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.494.671 -1.385.793Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler931.298.632 847.650.788İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)100.716.440 27.754.108İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)830.582.192 819.896.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)32.706.752 16.084.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.357.534 15.850.839Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16.811.231 140.982.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-275.316.629 -21.297.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-275.316.629 -21.297.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.107.814.013 1.612.680.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -5.115.031 -2.561.708Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -259.382.011 -10.907.403YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-319.476.112 -125.416.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.781.594 4.112.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-322.891.883 -129.702.839Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri10 634.177 174.313FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.078.247.103 -335.742.822Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000.000 1.044.500.000Kredilerden Nakit Girişleri4 50.000.000 1.044.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-299.087.228 -1.218.448.256Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -299.087.228 -1.218.448.256Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.260.697 -17.304.614Ödenen Temettüler14 -850.000.000 -100.000.000Ödenen Faiz-121.108.669 -142.230.931Alınan Faiz165.209.491 97.740.979YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-554.406.244 1.138.052.284Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi238.142.513 -7.434.767NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-316.263.731 1.130.617.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.876.062.927 745.445.410DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.559.799.196 1.876.062.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.566.586.803 1.890.430.861Ticari Alacaklar1.264.477.581 795.646.399İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 23 635.170.444 200.103.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 629.307.137 595.542.835Stoklar6 1.739.360.491 870.863.728Peşin Ödenmiş Giderler11 2.657.912 893.204Diğer Dönen Varlıklar10 366.839.583 110.915.366ARA TOPLAM4.939.922.370 3.668.749.558TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.939.922.370 3.668.749.558DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar109.458 109.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 109.458 109.458Diğer Alacaklar956.197 381.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar956.197 381.635Maddi Duran Varlıklar7 629.264.236 554.083.801Kullanım Hakkı Varlıkları8 23.215.525 25.528.912Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 438.576.994 336.745.515Peşin Ödenmiş Giderler11 44.979.811 2.249.848Ertelenmiş Vergi Varlığı21 33.622.002 4.156.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.170.724.223 923.256.003TOPLAM VARLIKLAR6.110.646.593 4.592.005.561KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 70.029.167İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 70.029.167Banka Kredileri4 0 70.029.167Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları579.577.767 182.448.514İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.085.198 11.260.714Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 8.085.198 11.260.714İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları571.492.569 171.187.800Banka Kredileri4 569.077.930 167.824.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.414.639 3.363.004Ticari Borçlar2.409.463.644 1.478.165.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 23 180.945.657 80.229.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.228.517.987 1.397.935.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 77.664.295 44.957.543Diğer Borçlar61.519.026 29.161.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar61.519.026 29.161.492Devlet Teşvik ve Yardımları10 3.692.202 3.633.916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 173.947.802 157.136.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 17.838 19.392.412Kısa Vadeli Karşılıklar60.875.135 40.095.506Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 6.501.091 4.645.214Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 54.374.044 35.450.292ARA TOPLAM3.366.757.709 2.025.020.133TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.366.757.709 2.025.020.133UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar555.263.920 1.041.812.686İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.605.800 14.561.328Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 17.605.800 14.561.328İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar537.658.120 1.027.251.358Banka Kredileri4 537.231.153 1.026.898.224Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 426.967 353.134Uzun Vadeli Karşılıklar137.630.866 84.006.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 76.294.116 50.255.628Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 61.336.750 33.750.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER692.894.786 1.125.818.991TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.059.652.495 3.150.839.124ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.050.994.098 1.441.166.437Ödenmiş Sermaye14 53.369.000 53.369.000Sermaye Düzeltme Farkları14 39.014.356 39.014.356Birleşme Denkleştirme Hesabı-5.569.000 -5.569.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.365.129 -46.432.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.365.129 -46.432.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.365.129 -46.432.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.720.788 -42.851.846Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)110.720.788 -42.851.846Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)110.720.788 -42.851.846Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler118.969.138 145.353.605Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları474.667.368 521.839.858Net Dönem Karı veya Zararı1.322.187.577 776.443.043TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.050.994.098 1.441.166.437TOPLAM KAYNAKLAR6.110.646.593 4.592.005.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 11.644.197.445 6.243.308.297Satışların Maliyeti15 -9.511.285.881 -4.935.311.548TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.132.911.564 1.307.996.749BRÜT KAR (ZARAR)2.132.911.564 1.307.996.749Genel Yönetim Giderleri16 -191.813.873 -135.978.315Pazarlama Giderleri16 -316.661.914 -204.493.061Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -51.902.978 -39.482.108Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.132.298.876 375.061.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.291.514.344 -368.209.225ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.413.317.331 934.895.180Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.134.084 1.547.174FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.415.451.415 936.442.354Finansman Gelirleri19 545.799.348 200.138.332Finansman Giderleri20 -451.017.713 -262.870.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.510.233.050 873.710.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-188.045.473 -97.267.613Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -259.399.849 -30.299.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 71.354.376 -66.967.798SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.322.187.577 776.443.043DÖNEM KARI (ZARARI)1.322.187.577 776.443.043Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.322.187.577 776.443.043Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (TL) 22 0,24770000 0,14550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.932.550 -3.458.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -19.915.687 -4.434.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.983.137 975.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 3.983.137 975.521Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar153.572.634 4.167.794Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)199.444.979 5.343.326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-45.872.345 -1.175.532Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi21 -45.872.345 -1.175.532DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.640.084 709.129TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.459.827.661 777.152.172Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.459.827.661 777.152.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001713BIST