***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 17:16
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 10.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ekli kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ekli kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028 Peşin 15,9268489 1.592,68489 0 15,9268489 1.592,68489
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036 Peşin 15,9268489 1.592,68489 5 15,1305064 1.513,05064
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010 Peşin 15,9268489 1.592,68489 15 13,5378215 1.353,78215
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 25.03.2021 25.03.2021 29.03.2021 26.03.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00028 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETTRK00036 0 0
C Grubu, TTRAK, TRETTRK00010 0 0
Ek Açıklamalar
2020 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi önerisi 22.03.2021 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından aynen onaylanmıştır.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 53.369.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 145.353.605,25
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 873.710.656 836.830.321,96
4. Vergiler ( - ) 97.267.613 35.194.395,67
5. Net Dönem Kârı 776.443.043 801.635.926,29
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 776.443.043 801.635.926,29
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 8.131.599
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 784.574.642 801.635.926,29
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 470.744.785,2 2.668.450
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 235.355.112,98 721.831.550
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 70.343.144,82 72.183.155
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 4.952.771,29
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 143.900.101,82 125.500.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 318.750.000 41,05 15,92685 1.592,6849
B Grubu 318.750.000 41,05 15,13051 1.513,0506
C Grubu 212.500.000 27,37