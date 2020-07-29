***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere - Şirketimizde Mali İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Ahmet Canbeyli Ticari (Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası) İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, - Şirketimizde Mali İşler Direktör'ü olarak görev yapmakta olan Federico Pamfili ise Mali İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863603BIST