***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.07.2020 22:32
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
FEDERICO PAMFILI Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
AHMET CANBEYLİ Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
NEBİ DOĞAN ÖZDÖNGÜL Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
JETENDER AHUJA Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge Üst Düzey Yönetici
ERGUN ÖZDAMAR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
ONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma Üst Düzey Yönetici Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864342
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0051
En Düşük
6,9587
12:358,2585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3109
En Düşük
8,2024
12:35444,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,48
|Açılış
|: 443,57
|
|Önceki Kapanış
|: 439,59
|
445,24
En Düşük
438,58
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,51
|126.167.709
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,66
|7.517.883
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|23.013.502
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1255
|9,1712
|% 0,02
|
|Frank
|7,6180
|7,6639
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8590
|1,8683
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|16,67
|
|Altın Gr.
|443
|444
|3,92
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.965
|16,20
|
|Tam
|3.000
|3.052
|16,80
|
|Yarım
|1.456
|1.487
|8,20
|
|Çeyrek
|730
|746
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,33
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,18
|
|B. Petrol
|43,63
|43,63
|0,38
|
Seans Raporu
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17:59
QNBFL, ULUUN, PEKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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EGCEY, GLRYH, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:44
EPLAS, KENT, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
MEGAP, VKGYO, BMELK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında