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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.07.2020 22:32
GÜNCEL HABERLER



***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
FEDERICO PAMFILI Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
AHMET CANBEYLİ Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
NEBİ DOĞAN ÖZDÖNGÜL Genel Müdür Yardımcısı - Üretim Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
JETENDER AHUJA Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge Üst Düzey Yönetici
ERGUN ÖZDAMAR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Müdürü
ONUR VURAL Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma Üst Düzey Yönetici Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864342


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 2,51 126.167.709 % 0,00  
CEMAS 1,66 7.517.883 % 0,00  
GARAN 7,02 631.906.436 % 0,00  
ALBRK 1,59 23.013.502 % 0,00  
ASELS 35,26 677.502.245 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1255 9,1712 % 0,02  
Frank 7,6180 7,6639 % -0,50  
Riyal 1,8590 1,8683 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.973 16,67  
Altın Gr. 443 444 3,92  
Cumhuriyet 2.913 2.965 16,20  
Tam 3.000 3.052 16,80  
Yarım 1.456 1.487 8,20  
Çeyrek 730 746 4,10  
Gümüş.Ons 24,28 24,33 0,80  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 0,18  
B. Petrol 43,63 43,63 0,38  
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