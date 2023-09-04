***TUA* *TE4* *TYH* *TE3* *TGX* *TPC* *YZH* *TBT* *TEY* *MTX* *SHE* *TJF* *TPL* *TJI* *TFF* *TPP* *BRG* *TBE* *TCF* *TOT* *GMC* *IDY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ









***TUA******TE4******TYH******TE3******TGX******TPC******YZH******TBT******TEY******MTX******SHE******TJF******TPL******TJI******TFF******TPP******BRG******TBE******TCF******TOT******GMC******IDY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TE3, TUA, TFF, YZH, TE4, TPC, TBT, BRG, TPL, GMC, TYH, IDY, TJI, MTX, SHE, TOT, TPP, TBE, TJF, TGX, TCF]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31.08.2023 tarih ve E-12233903-305.99-41546 sayılı yazı ile izin verilen Burgan Bank A.Ş. tarafından Vadeli Mevduat, Güldüren Hesap ve O/N Hesap müşterilerine uygulanacak olan Promosyon Kampanyasına ilişkin duyuru metni ektedir.TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191341BIST