***TUA* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TUA******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TUA]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yeni izahname standartlarına uyum sağlanmasına ilişkin duyuru metni ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163538BIST