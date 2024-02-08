***TUCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.02.2024 08:54
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E %500 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 12,667 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247871
BIST
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11:178.925
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 82,35
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1730,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1733,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0893
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:171.999,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.999,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ICBCT
|19,49
|71.888.804
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|80.164.899
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|72.443.664
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|425.188.302
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|KRGYO
|33,10
|55.097.977
|% -6,39
|
|CVKMD
|444,50
|296.333.694
|% -6,22
|
|CELHA
|30,78
|11.438.821
|% -5,18
|
|THYAO
|288,75
|5.182.788.855
|% 0,96
|
|REEDR
|42,68
|2.059.493.519
|% 2,40
|
|TUPRS
|156,40
|1.845.856.891
|% 1,36
|
|EREGL
|45,24
|1.508.974.348
|% 0,49
|
|BINHO
|686,50
|1.185.640.592
|% 6,27
|
|ADESE
|2,75
|202.554.361
|% -4,51
|
|EKGYO
|10,41
|672.338.744
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,67
|99.830.772
|% 1,21
|
|ZOREN
|4,95
|259.284.707
|% -0,60
|
|REEDR
|42,68
|2.059.493.519
|% 2,40
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5991
|30,6073
|% 0,08
|
|Euro
|33,0328
|33,0688
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,5433
|38,7366
|% 0,09
|
|Frank
|34,9020
|35,1123
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1354
|8,1762
|% -0,01
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|881,82
|882,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|884,89
|890,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,45
|79,45
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,76
|2.030,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:31BRYAT
Yüzde 4.42 oranında artışla 2, 835.00 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 508 adet işlem
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11:30SMRTG
Yüzde 5.38 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 986, 558 adet işlem
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, SAHOL, EREGL
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11:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, TUPRS
-
11:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 4 artarak (% 0.97 ) 7, 843