***TUCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***TUCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [TUCLK]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıTUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi02/10/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi02/10/2020Sıra Açma Saati10:30AçıklamalarTUCLK.E pay sıraları, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da işleme açılacak, sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877923BIST