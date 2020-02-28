***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:24
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822715
BIST
15:13106.296
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -4.121,90
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:136,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,2220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:136,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:13325,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,53
|Açılış
|: 325,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,98
|14.106.932
|% 16,63
|
|OYAYO
|3,86
|27.156.685
|% 14,20
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,43
|1.328.296
|% -10,68
|
|AVGYO
|1,53
|42.431.766
|% -10,53
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,81
|1.215.406.155
|% -2,80
|
|ASELS
|27,86
|854.228.057
|% -0,43
|
|GARAN
|9,60
|395.008.994
|% -5,79
|
|YKBNK
|2,33
|218.497.108
|% -4,90
|
|ODAS
|1,97
|217.510.281
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,40
|166.321.551
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|141.784.454
|% -5,43
|
|ODAS
|1,97
|217.510.281
|% -3,43
|
|THYAO
|11,81
|1.215.406.155
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,33
|218.497.108
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9825
|8,0226
|% 0,15
|
|Frank
|6,4130
|6,4516
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6526
|1,6609
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-12,08
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.160
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,67
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,58
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,62
|50,62
|-1,11
|