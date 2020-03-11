TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,22
|36.203.177
|% 15,63
|ECILC
|3,83
|181.449.640
|% 15,02
|DEVA
|9,48
|123.645.234
|% 14,35
|SELEC
|6,90
|80.514.972
|% 12,20
|BIZIM
|8,81
|22.456.153
|% 11,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9423
|7,9821
|% 0,19
|Frank
|6,5728
|6,6124
|% 0,76
|Riyal
|1,6383
|1,6465
|% 0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|17,73
|Altın Gr.
|330
|330
|3,91
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|Tam
|2.180
|2.234
|24,86
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,03
|Çeyrek
|528
|540
|6,01
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,10
|0,19
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|B. Petrol
|36,09
|36,09
|-1,13
Seans Raporu
- 14:46CELHA Yüzde -6.52 oranında düşüşle 6.45 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 238 adet işlem
- 14:45BLCYT Yüzde -4.11 oranında düşüşle 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 676 adet işlem
- 14:44XU100 Endeks 100, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 5, 237.00 milyon TL de
- 14:44ITTFH Yüzde -5.22 oranında düşüşle 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 458, 928 adet işlem
- 14:43CIMSA Yüzde -5.82 oranında düşüşle 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 723 adet işlem