***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 14:25
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834582
BIST
15:4589.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 184,66
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:456,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0883
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:457,2319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0220
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:45348,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,29
|Açılış
|: 348,71
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|11.862.431
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.880.993
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.183.746
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.337
|% 9,92
|
|RTALB
|4,16
|3.228.409
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.488.113
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,11
|11.480.703
|% -7,86
|
|GSRAY
|2,03
|243.467.147
|% -7,73
|
|PETKM
|3,44
|585.255.184
|% -0,58
|
|TUPRS
|85,80
|446.756.476
|% 3,81
|
|SASA
|8,36
|428.616.810
|% 9,14
|
|GARAN
|7,54
|392.767.883
|% -0,79
|
|ASELS
|23,44
|389.282.285
|% 1,30
|
|PETKM
|3,44
|585.255.184
|% -0,58
|
|GSRAY
|2,03
|243.467.147
|% -7,73
|
|IHLGM
|1,01
|117.657.640
|% 1,00
|
|YKBNK
|1,83
|148.275.452
|% -1,08
|
|TSPOR
|2,88
|212.670.905
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2125
|8,2537
|% 0,45
|
|Frank
|6,8371
|6,8783
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7774
|1,7863
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-1,31
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,32
|14,35
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|34,44
|34,44
|4,50
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