***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 16:35
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858239
BIST
17:00118.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -196,80
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:006,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:007,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0123
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:00400,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,08
|Açılış
|: 400,19
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.884.480
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.871.610
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.922.693
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|93.325.506
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|14.894.926
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.265.824
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.276.786
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|20.389.211
|% -9,67
|
|EDIP
|2,45
|29.233.601
|% -8,92
|
|TURGG
|62,05
|8.249.185
|% -8,48
|
|SISE
|6,59
|3.295.240.796
|% 3,45
|
|THYAO
|11,76
|1.545.769.748
|% 3,98
|
|TRKCM
|4,67
|1.225.672.288
|% 8,35
|
|EKGYO
|2,24
|1.128.640.471
|% -1,75
|
|ODAS
|2,70
|1.031.198.233
|% -0,37
|
|SISE
|6,59
|3.295.240.796
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,24
|1.128.640.471
|% -1,75
|
|ODAS
|2,70
|1.031.198.233
|% -0,37
|
|TRKCM
|4,67
|1.225.672.288
|% 8,35
|
|KRDMD
|3,22
|741.931.419
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6631
|8,7066
|% 0,47
|
|Frank
|7,2872
|7,3311
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|2,81
|
|Altın Gr.
|400
|400
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.671
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,24
|
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