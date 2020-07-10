***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:49
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858905
BIST
14:37113.654
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -2.139,86
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:376,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:377,7565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:37398,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,01
|Açılış
|: 398,95
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|36.993.845
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.180.077
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.021.529
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|5.929.211
|% -9,96
|
|TURGG
|55,00
|15.728.761
|% -9,91
|
|VKFYO
|5,67
|5.585.370
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|44.829.833
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,04
|998.135.679
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,53
|791.400.613
|% -2,16
|
|SISE
|6,20
|714.357.819
|% -2,82
|
|GARAN
|7,76
|702.108.616
|% -1,90
|
|THYAO
|11,51
|584.485.095
|% -0,35
|
|EKGYO
|2,04
|998.135.679
|% -5,56
|
|ZOREN
|2,45
|423.574.190
|% -2,78
|
|TRKCM
|4,53
|791.400.613
|% -2,16
|
|IHLGM
|1,56
|233.449.934
|% -7,14
|
|KRDMD
|2,97
|434.256.204
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6379
|8,6812
|% 0,14
|
|Frank
|7,2652
|7,3089
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,88
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,10
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,51
|
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