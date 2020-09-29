***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 14:30
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877177
BIST
14:431.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:437,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:439,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:43475,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,93
|Açılış
|: 475,18
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ISGSY
|10,12
|21.214.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|602.535
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.264.944
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.984.535
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.460.944
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,42
|2.880.462.260
|% -4,50
|
|GARAN
|6,99
|863.093.615
|% 0,00
|
|ASELS
|17,73
|753.731.029
|% 1,55
|
|KRDMD
|3,31
|515.735.884
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,87
|486.329.823
|% -4,51
|
|SISE
|7,42
|2.880.462.260
|% -4,50
|
|KRDMD
|3,31
|515.735.884
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|421.548.715
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,72
|217.149.287
|% 4,24
|
|GARAN
|6,99
|863.093.615
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8310
|7,8340
|% 0,43
|
|Euro
|9,1657
|9,1727
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,0394
|10,0897
|% 0,53
|
|Frank
|8,4553
|8,5062
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0808
|2,0913
|% 0,29
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|4,99
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|35,63
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|17,23
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,09
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,28
|