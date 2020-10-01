***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:35
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877725
BIST
12:571.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:577,7417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7440
En Düşük
7,6335
12:579,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1060
En Düşük
8,9695
12:57472,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,30
|Açılış
|: 472,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:57
|KENT
|367,50
|2.340.975
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|113.733.025
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|104.281.794
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|126.864.830
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.632.850
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.444.985.679
|% -2,05
|
|ASELS
|19,49
|803.637.340
|% 0,88
|
|GARAN
|7,12
|717.387.939
|% 0,28
|
|AVOD
|7,30
|452.740.702
|% 6,73
|
|TURSG
|5,92
|438.844.356
|% 4,23
|
|SISE
|7,17
|1.444.985.679
|% -2,05
|
|GARAN
|7,12
|717.387.939
|% 0,28
|
|PENGD
|4,85
|403.145.256
|% 1,89
|
|KRDMD
|3,36
|289.040.481
|% -0,88
|
|TURSG
|5,92
|438.844.356
|% 4,23
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7363
|7,7417
|% 0,26
|
|Euro
|9,0871
|9,1060
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9045
|9,9541
|% -0,22
|
|Frank
|8,4008
|8,4514
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0560
|2,0663
|% 0,42
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|11,48
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|6,08
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|2,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,15
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,32
|