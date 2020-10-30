***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 10:10
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884834
BIST
10:161.111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -15,72
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:168,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:169,7362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:16500,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,45
|Açılış
|: 500,83
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KARTN
|1.812,80
|19.226.557
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|EMNIS
|21,66
|272.613
|% 9,95
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,45
|521.572.188
|% 5,60
|
|SKBNK
|2,02
|245.368.652
|% 2,02
|
|ALBRK
|1,78
|100.670.847
|% 0,56
|
|SISE
|6,21
|89.073.413
|% -1,58
|
|ASELS
|17,02
|77.864.078
|% -2,18
|
|TSKB
|2,45
|521.572.188
|% 5,60
|
|SKBNK
|2,02
|245.368.652
|% 2,02
|
|ALBRK
|1,78
|100.670.847
|% 0,56
|
|IHLAS
|1,06
|22.265.404
|% -3,64
|
|ODAS
|3,01
|52.470.111
|% -1,63
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3314
|8,3359
|% 0,57
|
|Euro
|9,7299
|9,7362
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,7219
|10,7757
|% 0,44
|
|Frank
|9,0678
|9,1224
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2151
|2,2262
|% 0,62
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|2,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,04
|
|B. Petrol
|37,82
|37,82
|-0,44
|