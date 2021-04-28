***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 12:28
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931640
BIST
14:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:268,1732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1584
14:269,8768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0563
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:26464,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,80
|Açılış
|: 464,27
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,78
BIST En Aktif Hisseler14:24
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.676.838
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.749.715
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.607.349
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.595.458
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.021.051
|% -9,78
|
|PENGD
|3,62
|45.511.249
|% -7,65
|
|EREGL
|19,53
|543.006.817
|% 0,41
|
|KRDMD
|7,29
|485.554.539
|% 2,53
|
|GARAN
|7,18
|481.583.414
|% 0,84
|
|PETKM
|6,47
|468.781.704
|% -0,77
|
|THYAO
|11,94
|368.862.946
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,10
|246.855.156
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|468.781.704
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,29
|485.554.539
|% 2,53
|
|GARAN
|7,18
|481.583.414
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,82
|108.042.450
|% 0,55
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1737
|8,1749
|% -0,37
|
|Euro
|9,8689
|9,8773
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,2938
|11,3504
|% -0,81
|
|Frank
|8,8883
|8,9418
|% -0,70
|
|Riyal
|2,1718
|2,1827
|% -0,52
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,38
|