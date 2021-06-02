***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2021 16:51
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939639
BIST
17:371.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:378,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0892
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:3710,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1011
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:37527,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,85
|Açılış
|: 527,40
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.901.197
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.344.568
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.717.439
|% -10,00
|
|DARDL
|18,92
|29.217.691
|% -9,82
|
|METUR
|25,04
|39.217.743
|% -9,28
|
|IZFAS
|6,65
|16.361.715
|% -9,28
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|SASA
|35,28
|1.717.216.129
|% 4,07
|
|THYAO
|13,58
|1.423.983.259
|% 0,67
|
|GARAN
|8,05
|1.239.270.246
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|847.031.713
|% 2,57
|
|TUPRS
|101,40
|787.959.007
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,21
|621.144.306
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|394.307.928
|% 3,37
|
|GARAN
|8,05
|1.239.270.246
|% -0,62
|
|PETKM
|6,39
|847.031.713
|% 2,57
|
|THYAO
|13,58
|1.423.983.259
|% 0,67
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|4,46
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,04
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|0,68
|