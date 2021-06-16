***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 12:05
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942598
BIST
12:181.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:188,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0130
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:1810,3661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0162
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:18509,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,63
|Açılış
|: 509,84
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:18
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,68
|5.918.602
|% 8,63
|
|OYYAT
|25,06
|72.740.700
|% 7,00
|
|ETYAT
|3,70
|1.179.812
|% 6,32
|
|GEDZA
|43,06
|19.814.504
|% 6,22
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.331.889
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.022.433
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,65
|574.474.538
|% 1,10
|
|BOBET
|5,60
|463.457.622
|% -7,13
|
|GARAN
|8,36
|346.883.611
|% -0,71
|
|HALKB
|5,21
|270.222.587
|% -2,80
|
|KOZAL
|125,00
|258.085.876
|% 0,48
|
|YESIL
|2,36
|242.311.676
|% -8,17
|
|EKGYO
|2,22
|179.829.990
|% 1,37
|
|BOBET
|5,60
|463.457.622
|% -7,13
|
|HALKB
|5,21
|270.222.587
|% -2,80
|
|GARAN
|8,36
|346.883.611
|% -0,71
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5428
|8,5444
|% -0,15
|
|Euro
|10,3610
|10,3661
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9898
|12,0499
|% -0,22
|
|Frank
|9,4499
|9,5068
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% -0,36
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-0,38
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.374
|3.425
|-20,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|-16,20
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|-7,84
|
|Çeyrek
|814
|833
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|0,12
|