***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 17:05
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950021
BIST
17:291.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
17:298,6622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6500
17:2910,2879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0283
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
17:29502,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,17
|Açılış
|: 502,87
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler17:26
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,43
|119.542.917
|% 9,91
|
|ERBOS
|133,20
|130.288.966
|% 9,45
|
|KUTPO
|51,15
|96.959.675
|% 7,28
|
|EDIP
|2,85
|18.882.128
|% 6,74
|
|FADE
|17,47
|48.916.670
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.529.330
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.191.517
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,28
|72.084.256
|% -8,57
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|GARAN
|8,56
|709.472.196
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|681.790.835
|% 2,40
|
|PETKM
|5,47
|666.888.682
|% 2,43
|
|THYAO
|13,61
|658.022.711
|% -0,37
|
|EREGL
|18,04
|521.517.777
|% 2,73
|
|PEKGY
|1,10
|232.191.517
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,30
|339.843.399
|% 2,22
|
|PETKM
|5,47
|666.888.682
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,86
|205.966.057
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,25
|681.790.835
|% 2,40
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6594
|8,6626
|% -0,35
|
|Euro
|10,2558
|10,3092
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9716
|12,0316
|% 0,12
|
|Frank
|9,4275
|9,4843
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3032
|2,3148
|% -0,37
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|3,02
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,02
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,30
|