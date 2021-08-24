***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 16:19
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960212
BIST
17:341.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:348,4157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:349,9052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:34488,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 488,66
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GESAN
|24,86
|15.456.407
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.082.754
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.071.386
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|26.136.793
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.212.262
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.678.640
|% -9,95
|
|EDATA
|16,93
|84.161.657
|% -7,94
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|VBTYZ
|23,00
|70.476.845
|% -7,03
|
|SANFM
|20,88
|5.928.799
|% -5,78
|
|THYAO
|12,82
|1.250.472.560
|% 2,64
|
|GARAN
|9,52
|986.810.090
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|741.071.386
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,76
|629.510.162
|% 1,17
|
|EREGL
|18,71
|510.648.394
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,57
|367.573.764
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|220.700.308
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|986.810.090
|% -0,31
|
|THYAO
|12,82
|1.250.472.560
|% 2,64
|
|KRDMD
|7,76
|629.510.162
|% 1,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4132
|8,4157
|% -0,05
|
|Euro
|9,9005
|9,9052
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,5197
|11,5775
|% -0,09
|
|Frank
|9,1877
|9,2430
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2371
|2,2484
|% -0,13
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,83
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|70,02
|70,02
|1,65
|
Seans Raporu
17:34
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17:49XU100
Endeks 1, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 11, 388.00 milyon TL de
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17:46AKENR
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 835, 459 adet işlem
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17:45HURGZ
Yüzde 4.86 oranında artışla 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 000, 816 adet işlem
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17:43DGATE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.92 lira fiyatla işlem gören hissede 816, 214 adet işlem
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 73 artarak (% 0.60 ) 1, 300