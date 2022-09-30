***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2022 13:55
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066313
BIST
16:063.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 22,04
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
16:0618,5490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0432
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
16:0618,0652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0922
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0585
16:06991,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,54
|Açılış
|: 991,47
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler16:04
|BFREN
|1.529,40
|49.881.347
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.733.039
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|478.882.221
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,20
|2.401.396.397
|% -6,77
|
|PENTA
|385,20
|21.052.085
|% -5,93
|
|ELITE
|25,54
|29.457.189
|% -5,34
|
|ORMA
|35,14
|117.137
|% -4,35
|
|ISGYO
|6,20
|2.401.396.397
|% -6,77
|
|THYAO
|68,95
|2.363.693.081
|% 0,51
|
|SASA
|69,20
|1.982.766.703
|% 5,09
|
|ASELS
|29,46
|1.500.521.191
|% -1,47
|
|ALARK
|57,00
|1.492.161.237
|% 1,24
|
|ISGYO
|6,20
|2.401.396.397
|% -6,77
|
|EKGYO
|3,86
|1.215.404.339
|% 1,05
|
|TSKB
|2,44
|422.908.812
|% -2,79
|
|ODAS
|6,18
|1.049.205.237
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,10
|1.038.317.089
|% 1,00
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5318
|18,5477
|% 0,23
|
|Euro
|18,0698
|18,0776
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,4337
|20,5361
|% -0,37
|
|Frank
|18,8289
|18,9423
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9188
|4,9434
|% 0,21
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|1,90
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,27
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|69,00
|
|Tam
|6.678
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.249
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,06
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|-0,65
|