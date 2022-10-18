***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 16:13
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072684
BIST
16:543.840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -8,03
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5418,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5418,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:54988,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 988,32
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PENTA
|532,40
|79.404.306
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.757.977
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.601.897
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|89.043.388
|% 9,97
|
|SAYAS
|23,12
|134.222.660
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.864.761.474
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,30
|13.226.357
|% -8,98
|
|OYYAT
|33,36
|127.938.814
|% -7,08
|
|MEGAP
|4,49
|33.626.826
|% -7,04
|
|THYAO
|97,20
|5.932.944.107
|% -1,27
|
|YKBNK
|9,53
|5.177.227.583
|% -1,85
|
|AKBNK
|15,09
|4.226.066.074
|% 1,62
|
|ASELS
|33,10
|3.608.731.065
|% 1,22
|
|EKGYO
|4,43
|3.460.718.472
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.460.718.472
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,53
|5.177.227.583
|% -1,85
|
|TSKB
|2,66
|962.013.938
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,43
|2.930.654.678
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,85
|561.941.664
|% -2,12
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5743
|18,5796
|% 0,00
|
|Euro
|18,3111
|18,3270
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,9803
|21,0855
|% -0,38
|
|Frank
|18,6161
|18,7283
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,02
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,27
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,08
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.765
|-16,00
|
|Tam
|6.686
|6.762
|33,00
|
|Yarım
|3.258
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-1,14
|
Seans Raporu
16:54
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17:09YATAS
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