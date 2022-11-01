***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:00
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075786
BIST
10:384.065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 85,59
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.065
En Düşük
3.987
10:3818,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:3818,4806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0770
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:38984,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,19
|Açılış
|: 984,61
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:36
|VAKKO
|33,88
|4.396.167
|% 10,00
|
|BRLSM
|18,01
|51.059.339
|% 9,95
|
|EKIZ
|18,87
|552.400
|% 9,71
|
|SMRTG
|94,20
|162.369.932
|% 9,60
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|LIDER
|47,70
|19.010.562
|% -10,00
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|16.504.618
|% -9,98
|
|KRTEK
|24,72
|31.069.961
|% -9,65
|
|YKSLN
|10,80
|36.788.528
|% -9,09
|
|THYAO
|103,70
|1.409.991.546
|% 2,37
|
|SASA
|129,90
|927.169.073
|% 8,07
|
|SISE
|33,86
|877.996.122
|% 1,93
|
|TUPRS
|388,20
|572.671.627
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,46
|571.915.759
|% 1,13
|
|EKGYO
|4,46
|571.915.759
|% 1,13
|
|YKBNK
|9,38
|401.034.562
|% 1,85
|
|AKBNK
|14,89
|516.938.143
|% 1,85
|
|ISCTR
|9,43
|325.868.935
|% 1,18
|
|DOHOL
|6,05
|188.139.171
|% 1,51
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6145
|18,6176
|% 0,06
|
|Euro
|18,4595
|18,4679
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,3710
|21,4782
|% 0,52
|
|Frank
|18,5729
|18,6848
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,11
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|9,47
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,81
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.627
|6.692
|41,00
|
|Yarım
|3.229
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,63
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,31
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|1,31
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:51XU100
Endeks 4, 062 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 08 üstünde . İşlem hacmi 14, 912.00 milyon TL de
-
10:51HURGZ
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 016, 869 adet işlem
-
10:48SASA
Yüzde 7.82 oranında artışla 129.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 375, 742 adet işlem
-
10:47BRLSM
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 878, 037 adet işlem
-
10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, KOZAL